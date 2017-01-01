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- Haberler
- AMD FreeSync 2 teknolojisi neler sunuyor ?
- AMD bu sene gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ile bizleri hayran bırakmaya devam ediyor. Şimdi de AMD FreeSync 2 teknolojisi geliştirdiklerini duyurarak daha düşük gecikme süresi, yüksek parlaklığa sahip pikseller ve mükemmel siyah geçişleri ile büyük bir gelişme vaat
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- Haberler
- Garanti Bankası tüm alacaklarını Varlık Yönetim şirketlerine sattı
- Ülkemizde yıllardır faaliyet gösteren Garanti Bankası, dün KAP'a bildirdiği resmi açıklamada şimdiye kadar tahsil edilmesi gereken 410.6 milyon TL değerindeki tahsili gecikmiş olan alacaklarını 17.1 milyon TL'ye Varlık Yönetim şirketlerine sattı.
Resmi açıklama KAP'ın
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- Genel
- Aspire V Nitro Black Edition & Aspire VX
- Acer Las Vegas’ta düzenlenen CES Fuarı’nda yeni ürününü tanıtan acer Performans bilgisayar serisi V Nitro ve GX serilerini tanıtıyor. 4K eğlence ve uzun pil ömrü sağlayan 7. nesil Intel Core i7-7700HQ işlemciler barındırıyor. Yonga seti de bu dizüstü bilgisayarların eşit
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- Haberler
- Sennheiser PC 373D Oyuncu Kulaklığı
- PC 373D ile oyun tutkunlarına olağanüstü bir ses deneyimini yaşatıyor. Sennheiser’ın uzmanlığını yansıtan akustik teknolojisi sayesinde PC 373D, oyundaki sesleri adeta gerçek hayata taşıyor.
Oyun dünyasında oyun içi seslerin kaydedildiği ekipmanları üreten tek marka
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- AMD FreeSync 2 teknolojisi neler sunuyor ?
- 04 Ocak 2017
- AMD bu sene gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ile bizleri hayran bırakmaya devam ediyor. Şimdi de AMD FreeSync 2 teknolojisi geliştirdiklerini duyurarak daha düşük gecikme süresi,
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- Sennheiser PC 373D Oyuncu Kulaklığı
- 04 Ocak 2017
- PC 373D ile oyun tutkunlarına olağanüstü bir ses deneyimini yaşatıyor. Sennheiser’ın uzmanlığını yansıtan akustik teknolojisi sayesinde PC 373D, oyundaki sesleri adeta gerçek hayata
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- Yeni Samsung Quantum Dot Kavisli Monitör
- 03 Ocak 2017
- CES 2017'de Samsung Electronics, eğlence amaçlı ekran görüntüleme pazarındaki süregelen liderliğini ortaya koyarak yeni CH711 Quantum Dot kavisli monitörünü tüketicilerin karşısına
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- Lenovo Akıllı Asistan CES 2017’de Tanıtıldı
- 03 Ocak 2017
- Lenovo, akıllı teknolojileri gündelik hayatın parçası haline getirecek yeni uygulamasını Las Vegas’da düzenlenen CES Fuarı’nda (Consumer Electronics Show - Tüketici Elektroniği Şovu)
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- Mobil oyunculara özel VR Kit
- 02 Ocak 2017
- SBS’in akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlardan oyun oynamayı sevenler için geliştirdiği aksesuarlar, oyun keyfini ikiye katlıyor.
İtalya’nın önde gelen mobil aksesuar
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